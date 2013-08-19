Глоток воды поможет думать быстрее

Британские эксперты считают, что даже незначительное обезвоживание может отрицательно влиять на умственную работоспособность человека. И напротив - глоток воды помогает нам думать быстрее и эффективнее.

Исследователи из университета Западного Лондона (University of East London) и университета Весминстера (University of Westminster) обнаружили, что люди, которые перед прохождением интеллектуальных тестов выпивали стакан воды, справлялись со своим заданием быстрее и лучше участников, решавших тесты "всухомятку".

Этот эффект был наиболее выражен у тех участников, которые перед началом прохождения тестов испытывали жажду - попросту хотели пить. Правда, испытание было небольшим: в нем приняло участие 34 взрослых добровольца.

"Как именно вода и обезвоживание влияют на интеллект человека, пока не ясно. Вода составляет около 80% содержимого головного мозга, поэтому она, несомненно, важна для его нормального функционирования", - рассказывают исследователи на страницах журнала Neuroscience.

Впрочем, авторы работы критично отнеслись к собственным результатам. "Возможно, жажда мешала добровольцам выполнять задания правильно, отвлекая их и мешая сосредоточиться", - комментирует данные испытаний доктор Кэролин Эдмондс (Caroline Edmonds), возглавлявшая исследование.