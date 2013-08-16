У России - по-прежнему претензии к качеству конфет Roshen

Претензии к качеству конфет Roshen, изготовленных на Украине, у российской стороны по-прежнему остаются.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко журналистам после переговоров с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком в Москве.

"Те претензии, которые на момент закрытия (рынка РФ для ввоза конфет Roshen) к качеству были, они остались", - сказал Онищенко.

Он напомнил, что 90% проб конфет, которые проверил Роспотребнадзор, не соответствовали заявленным на упаковке параметрам.

"По липецкому заводу (Roshen) у нас нет вопросов. Это гарантированно. Это говорит о том, что здесь не хулиганят с технологией", - добавил глава Роспотребнадзора.

По его словам, по фабрике Roshen в Литве также практически не зафиксировано нарушений по качеству кондитерских изделий.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen («Рошен») - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).