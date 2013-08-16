Роспотребнадзор обследует заводы Roshen
Сказал Геннадий Онищенко
Роспотребнадзор обследует заводы Roshen, после чего начнется возврат кондитерских изделий из Украины на рынок РФ.
Как сообщает РИА Новости, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал журналистам после переговоров с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком.
Роспотребнадзор в конце июля запретил ввоз в РФ кондитерских изделий Roshen после того, как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству.
По словам Онищенко, Роспотребнадзор также аккредитует пять украинских лабораторий, которые будут контролировать качество продукции перед поставками в Россию.
Возврат будет проходить по той же схеме, что и в ситуации с украинскими сырами, то есть на первоначальном этапе российской стороной будет контролироваться каждая поступающая партия, пояснил он.
Как сообщал УНИАН, 29 июля Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции Roshen.
30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.
31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу РФ (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.
6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.