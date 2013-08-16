Роспотребнадзор обследует заводы Roshen, после чего начнется возврат кондитерских изделий из Украины на рынок РФ.

Как сообщает РИА Новости, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал журналистам после переговоров с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком.

Роспотребнадзор в конце июля запретил ввоз в РФ кондитерских изделий Roshen после того, как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству.

По словам Онищенко, Роспотребнадзор также аккредитует пять украинских лабораторий, которые будут контролировать качество продукции перед поставками в Россию.

Возврат будет проходить по той же схеме, что и в ситуации с украинскими сырами, то есть на первоначальном этапе российской стороной будет контролироваться каждая поступающая партия, пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу РФ (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.