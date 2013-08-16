Сюжет сна зависит от позы

Содержание сновидений зависит от позы, в которой спит человек, выяснили ученые из Университета Гонконга. Так, эротические сны чаще снятся тем, кто спит на животе.

В проведенном исследовании приняли участие 670 студентов. Добровольцы рассказали о том, в каких позах они привыкли спать и какие сны чаще видят. Оказалось, что те, кто спит на животе, чаще всего видят сны сексуального содержания и кошмары. Ученые видят объяснение в том, что в такой позе дыхание человека затрудняется.

На затрудненное дыхание во сне мозг чаще всего реагирует либо эротическими образами, либо ощущением преследования и скованности. В последнем случае человек видит кошмарный сон.

В целом, каждое 10-е сновидение у людей носит сексуальный характер.

likar.info