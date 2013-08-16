Клюкву полезнее всего есть на ночь

Клюква занимает одно из первых мест среди целебных продуктов. Однако эту ягоду можно использовать не только в лечебных целях. Недавно ученые доказали, что клюква действует на организм как эффективное средство против старения. Причем максимально благотворное действие клюквы проявляется, если съедать ее в определенное время, пишут иностранные СМИ.

Тем, кто хочет долго оставаться молодым, медики советуют налегать на клюкву. Как с`выяснилось, ее ягоды содержат невероятно большое количество антиоксидантов - веществ, способных погашать в организме повреждающее действие свободных радикалов. Таким образом, антиоксиданты в клюкве способны защитить человека от возникновения онкологических опухолей, а также старения.

При этом наблюдения показывают, что именно съеденная на ночь клюква предоставляет наиболее сильный по степени воздействия и полезности влияние на организм.