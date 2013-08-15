Более 60 человек госпитализированы в Японии из-за взрыва

Более 60 человек госпитализированы в японском городе Фукутияма из-за взрыва во время праздника фейерверков в четверг, двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

По предварительным данным местной пожарной охраны, причиной стал взрыв пропана в одной из закусочных под открытым небом. Подробности инцидента уточняются.

Традиционно в августе в Японии проходят городские праздники, кульминацией которых становятся фестивали фейерверков. Японские мастера фейерверков, искусство которых насчитывает несколько веков, каждый год создают на ночном небе огненные картины: экзотических бабочек, причудливые цветы, узоры, меняющие цвет и форму.

Во время праздника в Фукутияме были запущены около 6 тысяч фейерверков, гостями праздника стали около 110 тысяч местных жителей и туристов.