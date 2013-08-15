В Египте погибло больше 500 человек

В Египте не менее 525 человек погибли, более 3 тыс. получили ранения в результате столкновений протестующих с полицией и армейскими подразделениями, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как отмечается в заявлении властей страны, среди погибших - 43 полицейских.

Движение "Братья-мусульмане" уже заявило о новом марше протеста сегодня вечером.

bbc.co.uk

Как сообщал УНИАН, 14 августа обстановка в Египте крайне обострилась после попытки властей снести два палаточных лагеря сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси в Каире. Операция переросла в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, последние открыли стрельбу. Власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

В связи с этими событиями Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну без насущной необходимости, а отдыхающим в курортных городах - проводить отдых на территории гостиничных комплексов и не выезжать за их пределы.