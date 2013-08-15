Частое умывание разглаживает морщины на лице

По словам косметологов, суточные циклы активности по-разному сказываются на состоянии лица. Например, после обеда морщинки обычно становятся более заметными чем в первой половине дня. Специалисты дают простой совет о том, как снова привести себя в порядок, пишут иностранные СМИ.

Самая гладкая кожа на лице – по утрам, подсказывают эксперты. Это связано с тем, что за время ночного отдыха организм всегда стремится избавиться от токсинов. Потому кожа выглядит свежей и красивой, особенно если накануне она получила порцию увлажняющего крема. Такой крем хорошо впитывается во время сна, и клетки организма получают при этом эффективную поддержку.

Однако морщины связаны с суточными циклами активности. Начиная примерно с трех-четырех часов дня они проявляются заметнее, так как человек двигается, принимает пищу, потеет, его кожа становится более жирной. Чтобы вернуть лицу свежий вид, можно воспользоваться элементарным советом – сразу после обеда как минимум пару раз умыться.