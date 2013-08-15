Количество жертв насилия в Египте возросло до 149
09:15, 15 августа 2013Зарубежные новости
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Сообщают в Минздраве
Минздрав Египта сообщил о гибели 149 человек при разгоне лагеря оппозиции в Каире и в последовавших столкновениях по всей стране, число пострадавших составило 1,4 тысячи человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.
Ранее Минздрав сообщал о 95 погибших и 800 пострадавших. В свою очередь, сторонники отстраненного от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси заявляют о гибели около двух тысяч человек.
Подразделения египетского МВД совместно с армейскими частями утром в среду начали разгон двух палаточных лагерей сторонников экс-президента Мурси в Каире. Полиция для этих целей использует гранаты со слезоточивым газом. Позже столкновения перекинулись и на другие провинции. Исламисты утверждают, что МВД и армия применяют огнестрельное оружие. В этом же исламистов обвиняют и силовики.
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