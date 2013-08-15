Креветки укрепляют сердечно-сосудистую систему

Диетологи считают лето идеальным временем для того, чтобы вволю лакомиться морепродуктами. Один из его представителей – креветки способны защищать организм от многих болезней и даже предотвратить старение, пишут иностранные СМИ.

Все дело в пигменте астаксантине, который содержится в головах креветок. Как выяснили австралийские ученые, это вещество в 10 раз мощнее антиоксидантов, которые содержатся в овощах или фруктах, и в 500 раз сильнее главного витамина молодости - витамина Е.

Переоценить значение креветочного астаксантина для здоровья человека невозможно. По словам медиков, этот пигмент укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает сопротивляемость гипертонической болезни и инсульту. Кроме того, он защищает клетки от преждевременного старения.

Однако для того, чтобы креветки оказывали максимальную пользу здоровью, они должны быть свежими и не подвергались повторной заморозке. Стоит заморозить креветки повторно - и полезные вещества, содержащиеся в них, окажутся полностью разрушенными.