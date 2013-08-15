Модель из Украины покончила жизнь самоубийством в Мексике
09:05, 15 августа 2013Зарубежные новости
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Причиной могла стать депрессия
Девушка родом из Украины, работавшая в модельном бизнесе, покончила жизнь самоубийством в мексиканском городе Орисаба.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, по данным полицейских властей, 21-летняя девушка взяла такси и доехала до одного из мостов города, после чего отпустила машину. Затем она разбежалась и прыгнула с моста с высоты в 100 м. Смерть наступила мгновенно.
Спасатели с трудом извлекли тело погибшей из зарослей, растущих под мостом. Устанавливаются причины, толкнувшие девушку на самоубийство. Одной из них могла быть депрессия.
В Орисабе погибшая жила вместе с матерью, которая руководит местной музыкальной академией.
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