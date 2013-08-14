Чеснок противостоит онкологическим заболеваниям

Ранее неоднократно, со ссылкой на ученых из разных стран, писалось о полезности чеснока, о его позитивном влиянии на человеческий организм при употреблении и о том, что данное растение позволяет справляться с довольно обширным перечнем болезней, начиная от гипертонии и заканчивая обычным насморком или простудой.

Тем не менее, ученые не перестают исследовать чеснок и находить все новые и новые его целебные свойства. Благодаря группе китайских исследователей стало известно, что ежедневное употребление чеснока в пищу или даже вдыхание его частиц способствует снижению распространения раковых клеток в организме человека, а также уменьшает риск заболеть раком примерно на 30%. Поскольку онкозаболевания – одни из самых серьезных и тяжелых в мире на сегодняшний день, такой высокий процент предотвращения свидетельствует о крайней полезности этого целебного растения. В частности, превосходные результаты удалось получить при испытании свойств чеснока на раковых клетках легких пациентов-добровольцев. Группа, участвующая в эксперименте, состояла из заядлых курильщиков, чья пагубная привычка стала причиной рака легких.

На данный момент комплексные исследования продолжаются, ученые стараются получить препарат на основе экстракта чеснока, который в дальнейшем поможет эффективно бороться против онкоболезней. На сегодняшний день специалисты настоятельно рекомендуют употребление чеснока не меньше двух раз в неделю, как для лечения, так и для профилактики.

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