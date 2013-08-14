Какие опасные инфекции убивает мед

Канадские ученые из университета Оттавы выяснили, что мед может эффективно справляться с бактериями, вызывающими хронический насморк. Этот продукт содержит 13-20% воды, 75-80% углеводов (глюкоза, сахароза, фруктоза), витамины, а также антисептические вещества, из-за чего его часто применяют в народной медицине.

Исследуя свойства меда, ученые наблюдали его действие на одиннадцать штаммов микроорганизмов, в том числе на таких опасных возбудителей, как синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Особенность этих возбудителей в том, что они способны приобретать устойчивость к антибиотикам и в этом случае практически не поддаются воздействию.

Выяснилось, что мед уничтожал бактерии, как в толще жидкости, так и в биопленках на поверхности воды. Эффективность его действия можно было сравнить с эффективностью антибиотиков, причем устойчивые к антибиотикам микроорганизмы погибали при контакте с медом.

likar.info