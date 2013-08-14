Гранатовый сок - профилактика рака

Вопрос профилактики и выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний до сих пор остается актуальным. Рак объявлен чумой ХХ, а затем и ХХІ века, однако нужно отметить, что за последнее десятилетие сделан огромный прорыв в методах лечения этого заболевания. Лечение является дорогостоящим, но достаточно эффективным, особенно на ранних стадиях, пишут иностранные СМИ.

Рак груди самый распространенный среди представительниц прекрасного пола, а потому внимание ученых приковано к методам борьбы с этим заболеванием.

Представители научной элиты университета Огайо установили, что употребление граната снижает вероятность развития онкологии молочных желез. Такое действие объясняется тем, что зерна граната содержат вещества, замедляющие, а при регулярном потреблении и останавливающие выработку эстрогена, а именно переизбыток данного гормона считается причиной активного разрастания количества раковых клеток.

Исследователи возлагают надежды на данное открытие. Планируется разработка новой противораковой терапии, а пока что сок граната полезен и тем, что предотвращает развитие анемии, успокаивает чувство голода, способствует контролю веса, а потому является рекомендованным к потреблению различным группам населения.