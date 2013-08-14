Греческий остров Санторини остался без электричества
09:28, 14 августа 2013Зарубежные новости
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Из-за пожара на электростанции
Популярный среди туристов греческий остров Санторини остался без света из-за пожара на электростанции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Остров остался без электричества. Днем на электростанции в столице острова городе Тира (Санторини) произошел пожар", - сообщил агентству представитель греческой энергетической компании.
Мэр острова в Эгейском море Никос Зорзос (Nikos Zorzos) заявил местным СМИ, что на Санторини позднее должны доставить автономные генераторы для выработки электроэнергии. Пока оборудование не прибыло, власти вынуждены подавать электричество в разные районы острова поочередно, чтобы избежать полного отключения.
Инцидент не отразился на работе аэропорта, отмечают СМИ.
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