Греческий остров Санторини остался без электричества

Популярный среди туристов греческий остров Санторини остался без света из-за пожара на электростанции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Остров остался без электричества. Днем на электростанции в столице острова городе Тира (Санторини) произошел пожар", - сообщил агентству представитель греческой энергетической компании.

Мэр острова в Эгейском море Никос Зорзос (Nikos Zorzos) заявил местным СМИ, что на Санторини позднее должны доставить автономные генераторы для выработки электроэнергии. Пока оборудование не прибыло, власти вынуждены подавать электричество в разные районы острова поочередно, чтобы избежать полного отключения.

Инцидент не отразился на работе аэропорта, отмечают СМИ.