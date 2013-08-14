Прогресс сделал нас страшно далекими от природы. Зато ее плоды теперь доступны нам уже в готовом для применения виде, пишут российские СМИ.

Ромашка - одно из самых древних лекарственных, растений. Косметические рецепты с ее участием были найдены еще в древнеегипетских папирусах. Современные научные исследования объясняют популярность ромашки уникальностью ее состава: фитостеролы, полифенолы, полисахариды и другие биоактивные компоненты.

Ромашка питает и увлажняет кожу, повышает ее эластичность, снимает воспаления, отеки и покраснения, успокаивает раздражения, предохраняет от угревой сыпи, улучшает кровообращение и дает легкий отбеливающий эффект. Активизация работы защитных механизмов повышает сопротивляемость кожи агрессии окружающей среды. Под воздействием ромашки укрепляются корни волос, восстанавливается их структура, увеличивается объем, нормализуется состояние кожи головы, а антистатический эффект облегчает процесс стайлинга. И для души бонус есть: аромат эфирных компонентов ромашки успокаивает тревожных и умиротворяет раздражительных.

Отбеливающая маска из ромашки.

Мелко измельчить сухую траву ромашки полевой и 2 столовые ложки этой травы залить одним стаканом кипяченой воды. Варить до тех пор, пока не испариться половина жидкости. Затем процедить и тщательно отжать остаток. Полученный отвар впитать.