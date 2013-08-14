На Далекий Восток пришла "большая" вода

МЧС России направляет на Дальний Восток два самолета со спасателями из Москвы для усиления группировки по борьбе с масштабным паводком, сообщила РИА «Новости» официальный представитель МЧС РФ Ирина Россиус.

"Группировка по ликвидации последствий паводка усиливается. В ближайшее время в Хабаровск вылетят два самолета МЧС со специалистами 179-го Спасательного центра с необходимым оборудованием и специальным снаряжением", - сказала она.

Общая численность группировки, работающей в регионах Дальнего Востока, превышает 30 тысяч человек.

По словам Россиус, ситуация в регионе по-прежнему остается сложной. "Ее можно назвать уникальной, так как она не похожа ни на одну из тех паводковых ситуаций, которые были раньше, и захватывает огромную территорию", - отметила она, уточнив, что пик паводка ожидается в ближайшие дни в Амурской области и Хабаровском крае.

"Обстановка находится под контролем, составлены планы эвакуации на случай ее дальнейшего ухудшения, за каждым населенным пунктом закреплены спасательные подразделения, работают оперативные штабы. В ряде мест уже начинаются восстановительные работы, но в некоторые районы, наоборот, приходит "большая" вода", - отметила она.