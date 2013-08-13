Танцы помогут при болезни Паркинсона

Танцы улучшают самочувствие пациентов с болезнью Паркинсона. Об этом свидетельствуют результаты экспериментов, проведенных в нескольких медицинских центрах мира.

При болезни Паркинсона поражается черная субстанция мозга, которая регулирует моторную функцию, тонус мышц, многие вегетативные функции. В результате у человека проявляется тремор, заторможенность, мышечная ригидность. Эксперимент, проведенный в Университете Вашингтона, показал, что занятия танцами дважды в неделю в течение часа улучшают равновесие и мобильность пациентов с болезнью Паркинсона. Другой эксперимент, прошедший по инициативе ученых в Университете Калифорния, продемонстрировал, что музыка и танец помогают улучшить координацию. К такому же выводу пришли сотрудники Университета Лимерика.

Ученые объясняют, что музыка активирует зоны мозга, которые компенсируют потерю работоспособности черной субстанции мозга. Кроме того, положительно влияет на мозг необходимость синхронизировать движения с движениями партнера.

likar.info