В России хирург украл из желудка наркокурьера героин

В отношении врача-хирурга одной больниц города Боготола в Красноярском крае возбуждено сразу два уголовных дела по факту кражи героина у пациента-наркокурьера. Хирург делал операцию мужчине, перевозившему в желудке героин, однако часть вещества оставил себе. Это обнаружили сотрудники уголовного розыска, пишут Вести

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю, при личном досмотре полицейские нашли у хирурга сверток с пятью граммами героина. В момент задержания врач находился под воздействием наркотиков. Хирургу грозит до 15 лет лишения свободы.