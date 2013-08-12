Оливки - подарок богов

Оливки заслуженно называют подарком богов. Они способны замедлить старение организма и сохранить внешнюю красоту. Диетологи рекомендуют будущим матерям регулярно употреблять эти полезные плоды во время беременности. Тогда они могут быть уверены, что малыш получает все необходимые для здоровья вещества, пишут иностранные СМИ.

Оливки поддерживают сердце и очищают сосуды

Чем старше человек, тем больше в его кровеносных сосудах накапливается вредных холестериновых бляшек. Они разрастаются и мешают нормальному току крови, вызывая дистрофию и гибель клеток. Особенно страдает мышца сердца и головной мозг. В оливках содержится большое количество олеиновой кислоты и полифенола, снижающих уровень холестерина и предупреждающих закупорке сосудов тромбами или холестериновыми бляшками. У жителей стран Средиземноморья, постоянно употребляющих маслины и оливковое масло, сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения (инфаркты, инсульты) встречаются гораздо реже.

Оливки — природная кладезь витаминов и минералов

Маслины — лидер по содержанию витамина Е — гаранта женского здоровья и нормального развития желанного плода во время беременности. Витамин А обеспечивает хорошее зрение, а витамин К — кроветворение.

В обласканных Солнцем плодах много железа, магния, кальция, калия и йода. Эти минералы особенно важны для пожилых и беременных. Они сохраняют прочность костей, предотвращают развитие отеков, нормализуют работу нервной системы.

Мякоть свежих оливок сильно горчит. Поэтому их употребляют после вымачивания, маринования или квашения. Диетологи считают, что их достаточно включать их в меню 2 раза в неделю. При этом стоит помнить, что в маслинах много жиров и соли. Поэтому при ожирении, гипертонии, язвенной болезни и холецистите лучше от них отказаться.