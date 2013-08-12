«Кесарята» склонны к аллергии

Известно, что дети, рожденные с помощью кесарева сечения, склонны к развитию аллергии. Шведские ученые выяснили причину этого явления, что поможет разработать методы профилактики.

Ученые из Линчепингского университета сравнили состав кишечной микрофлоры у детей в возрасте до 2-х лет, часть из которых появилась на свет с помощью кесарева сечения. Обнаружено, что кишечная микрофлора у «кесарят» менее разнообразна и более слабая, чем у обычных детей. Существенная разница отмечена в отношении бактерий группы Bacteroidetes (участвуют в предотвращении аллергических реакций). Известно, что состояние иммунитета связано с составом микрофлоры.

Оптимальный состав микрофлоры кишечника ребенка формируется благодаря прохождению через родовые пути и правильному вскармливанию. У малышей, родившихся обычным и оперативным путем, эти показатели отличаются. Результаты исследования показали, что «кесарятам» нужна особая помощь, чтобы их кишечная микрофлора правильно сформировалась.

likar.info