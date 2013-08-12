Продукты, которые ускоряют обмен веществ

Обмен веществ играет важную роль, не так ли? Ведь нарушения обмена веществ – это не только лишний вес, это и причина многих хронических заболеваний и плохого самочувствия и ужасное настроение, пишут иностранные СМИ.

15 продуктов, улучшающих обмен веществ в организме:

Брокколи – богатые кальцием и витамином С, которые ускоряют обмен веществ, важные для полноценного метаболизма..

Грейпфрут – помогает худеть на 1 кг в неделю, если употреблять его по половине плода с каждым приемом пищи, а также снижает уровень инсулина и снижает аппетит.

Зеленый чай-с утра заставит организм работать правильно, а кроме того, снизит аппетит и улучшает пищеварение..

Индейка – великолепный продукт для ускорения обмена веществ, добавление в рацион полезного белка и минимального уровня жира.

Йогурт – содержит белки, которые помогают сжигать калории, а также пробиотики, улучшают работу желудочно-кишечного тракта..

Корица – ускоряет сахарный метаболизм в 20 раз! Всего четверть чайной ложки корицы в день снижает уровень сахара в крови.

Кофе – если пить ее свежесваренным помогает ускорить метаболизм на 3% с каждой чашечкой.

Карри – очищает организм, стимулирует пищеварение, благотворно влияет на работу печени.. Любые специи улучшают работу организма в целом, поэтому стоит заглянуть в лавку пряностей, чтобы выбрать для себя лучшие специи.

Миндаль – большое количество полезных жиров снижают аппетит и насыщают организм. Норма на день – 15 – 20 штук..

Овсянка – содержит большое количество клетчатки, которая долго переваривается организмом, сжигая максимум калорий, а также нормализует уровень инсулина.

Соевое молоко – сжигает лишний жир в организме, улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина в крови..

Фасоль – богатая витаминами и содержит легкоусвояемый белок, а стручки является прекрасным мочегонным средством.

Халапеньо (острый перец) – один из лучших жиросжигателей, который не только активизирует пищеварение, но и за счет возникшей жажды заставляет пить много воды и тем самым вымывает “все лишнее” из организма..

Шпинат – уникальный продукт, который содержит практически все известные витамины, в том числе и марганец, что помогает в нормализации обмена веществ.

Яблоко – пищевые волокна помогают нормализовать пищеварение, а пектин абсорбирует токсины в кишечнике и помогает избавиться от запоров.