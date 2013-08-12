В Венесуэле горел один из крупнейших НПЗ

Пожарным удалось потушить огонь на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в городе Пуэрто-ла-Крус на Карибском побережье Венесуэлы.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си , по словам вице-президента государственной нефтяной компании, в результате пожара никто не пострадал.

Причиной аварии предположительно стал удар молнии, попавший в резервуар с нефтью.

Нефтеперерабатывающий завод в Пуэрто-ла-Крусе производит до 200 тыс. баррелей нефти в день.

По словам экспертов, на НПЗ Венесуэлы, являющейся крупнейшим экспортером нефти в Южной Америке, в последние годы регулярно случаются аварии.

В прошлом году взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе унес жизни 39 человек и парализовал работу предприятия на несколько месяцев.