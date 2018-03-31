Мед - сладкое суперлекарство

В природе нет более полезного и универсального продукта, чем мед. Его химический состав достаточно сложен и разнообразен. В нем содержится более 300 различных полезных веществ: углеводов, органических кислот и их солей, витамины (особенно группы В), более 30 микроэлементов и еще около 70 наименований веществ, благодаря которым мед приравнивается по составу и полезности только к кровяной плазме.

При каких заболеваниях помогает

- при анемии;

- пониженном иммунитете;

- заболеваниях кожи (раны, экземы, дерматиты);

- туберкулезе;

- болезнях сердца;

- заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

- болезнях печени;

- кашле и заболеваниях горла;

- проблемах и гинекологией.

Противопоказания. Мед не стоит употреблять людям, у которых индивидуальная непереносимость продукта.

Некоторые врачи не советуют употреблять мед детям до полутора лет, так как это может вызвать сильную аллергическую реакцию

Для того, чтобы поддерживать себя в тонусе, достаточно съедать в сутки 120 г меда, это 3—4 ст. л.

При бессоннице стоит выпить вечером теплого молока с ложкой меда.

Если же страдаете запорами, выпейте утром натощак теплой воды со столовой ложкой меда.

При гастрите пейте чай с ромашкой с добавлением нескольких столовых ложек меда.

Для лечения угрей: 1 большой огурец мелко натрите на терку, залейте крутым кипятком и дайте настояться. Добавьте 1 ст. л. меда. Протирайте пораженные места 3 раза в день.

Стоит знать, что в темных сортах меда (гречишном и лесном) больше микроэлементов и железа, потому они полезны людям, которые страдают анемией.

Светлые сорта меда легче усваиваются и оказывают минимальную нагрузку на поджелудочную железу. Среди них самый легкоусваиваемый — акациевый мед.

Липовый мед – классическое лекарство при простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей: он обладает хорошим потогонным и успокаивающим эффектом.

Самым полезным считается полифлерный мед, который содержит нектар из многих цветов. Они называются по месту их сбора (лесной мед, карпатский мед, луговое разнотравье).

Есть такая теория, согласно которой, самым полезным и лечебным для человека будет мед, который собран в той местности, где он живет. Дело в том, что мед делается из нектара растений, а они, чтобы выжить, приспосабливаются к биологическим и климатическим условиям данной местности. Пчелы же после обработки нектара делают продукт, который обладает мощными защитными свойствами прежде всего для людей, живущих на той же территории, что и цветы. Так, если вы проживаете в степной зоне, вас окружает особая микрофлора, против которой у вас есть иммунитет, и если он по какой-то причине ослаб, то мед-«земляк» поможет восстановить вашу иммунную систему.

Перга, ее еще называют пчелиный хлеб, получается после «созревания» из пчелиной обножки. Это уникальный продукт, который пчелы используют для своего питания зимой. По питательности и полезным свойствам, он намного лучше, чем обножка.

Что содержит. Помимо половых клеток растений, в перге есть кисломолочные бактерии, которые полезны для желудка. В ней содержаться все витамины, аминокислоты, микроэлементы и ферменты. Она увеличивает содержание гемоглобина и эритроцитов в крови. Перга не аллергена, и ее могут употреблять даже самые маленькие дети. Обладает прекрасными тонизирующими и омолаживающими свойствами.

При каких заболеваниях помогает

- при дисбактериозе;

- злокачественных и доброкачественных опухолях;

- анемии и заболеваниях крови;

- усталости, депрессии, неврозах;

- при острых вирусных заболеваниях;

- при простудных заболеваниях;

- при туберкулезе.

Противопоказания. После ее употребления может быть тяжесть в желудке, потому пергу лучше употреблять после еды. Передозировка может вызвать гипервитаминоз, повредить внутренним органам: печени, почкам, селезенке.

Как употреблять: после еды, строго по времени: 10 г в сутки для профилактики, для лечения — 30 г в сутки, разбив на 2-3 приема.

Прополис – пчелиный клей, который пчелы используют, как строительный материал и дезинфектор в улье.

Противопоказания. Обладает высоким антивирусным и антибактериальным эффектом, ранозаживляющим действием. Прополис губительно действует на некоторые виды грибков, и очень положительно влияет на защитные силы организма.

При каких заболеваниях помогает

- при геморрое;

- гинекологических заболеваниях;

- иммунодефиците;

- язвенной болезни желудка;

- простатитах и аденоме предстательной железы;

- стоматитах;

- заболеваниях почек;

- гельминтозах.

Противопоказания. Крепкие растворы прополиса могут вызвать дерматиты, если долго держать его возле кожи, тоже может появиться раздражение.

Игорь Линник,

фитотерапевт.