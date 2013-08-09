Жара в Варшаве едва не побила температурный рекорд

Температура воздуха в столице Польши, Варшаве, в четверг, 8 августа, почти достигла рекордного уровня за последние свыше 100 лет, когда она составляла 37,1 градусов Цельсия.

Об этом сообщила Мария Вилинёвска из Института метеорологии и водной экономики, передает Польское радио

"Вчера в Варшаве не хватило одной десятой процента градуса Цельсия до рекордного уровня жары в польской столице с 1904 года. Хотя рекорд не побит, все-таки, 37 градусов Цельсия – это самая высокая температура в Варшаве за последние несколько лет", - сообщает радиостанция.

В предыдущий раз столбики термометров поднимались близко к рекордному уровню в 1994 году, когда в Варшаве была зафиксирована температура 36,4 градусов Цельсия.

Абсолютный рекорд в 37,1 градусов Цельсия был зафиксирован в столице Польши 17 июля 1904 года.