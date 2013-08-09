Чем полезна депрессия

Какая польза от депрессии, выяснили психиатры из Вирджинского университета (США).

Основные симптомы депрессии - неспособность испытывать удовольствие, потеря интереса к еде, сексу и общению - имеют конструктивный побочный эффект: не дают отвлечься от животрепещущей проблемы, утверждают ученые. И действительно, при депрессии активизируется деятельность головного мозга в отделе, отвечающем за концентрацию внимания, причем чем сильнее депрессия, тем активнее отдел. Работа этого отдела также стимулирует аналитическое мышление.

115 студентам был дан тест на абстрактное мышление. До и после выполнения задания студентов проверили на уровень "депрессивного аффекта". Во-первых, оказалось, что у тех, кто до теста не испытывал депрессии, после выполнения заданий депрессивность выросла: следовательно, уже само столкновение со сложной задачей навевает печаль и заставляет сосредоточиться. Во-вторых, подопытные в депрессивном настроении показали лучшие результаты, по крайней мере, когда им удавалось отвлечься от переживаний.

"Очевидно, что в состоянии депрессивного аффекта голова работает лучше", - заключают ученые.