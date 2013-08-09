Жители Калифорнии покидают дома из-за сильного пожара
09:21, 09 августа 2013Зарубежные новости
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Горят леса в горах
В Калифорнии около 1,5 тыс. человек покинули свои дома из-за распространяющегося в горах сильного пожара.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным властей штата, по меньшей мере четверо пожарных в ходе тушения огня пострадали, еще один местный житель получил сильные ожоги.
В тушении огня задействовано около тысячи пожарных, а также вертолеты и самолеты. Пожар на юге Калифорнии вспыхнул в среду днем и охватил площадь в 40 кв. км. Распространению огня способствовало отсутствие осадков и сильный ветер.
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