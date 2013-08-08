Хронический стресс разрушает зубы

Хронические стресс – одна из причин ухудшения состояния зубов. Об этом заявили ученые из университета Цюриха.

Эксперты объяснили, что во время стресса в организме повышается уровень гормона кортизола, который ослабляет иммунную систему. Известно, что стресс делает человека уязвимым перед инфекциями и заболеваниями, и болезни зубов не стали исключением. Хронический стресс ослабляет способность бороться с болезнетворными бактериями. Результатом этого становится развития кариеса, стоматита, пародонтита.

Кроме того, стресс косвенно влияет на состояние зубов. Нервничая, люди сжимают челюсти, переживая сильные эмоции, а также больше курят, выпивают, употребляют больше сладостей или лекарств. Это способствует ухудшению состояния зубов.

likar.info