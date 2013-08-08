Стрессоустойчивость человека закладывается ещё в утробе матери

Работа гормональной системы женщины во время беременности влияет на уязвимость ее ребенка к стрессу в дальнейшей жизни. Об этом заявили британские ученые из университета Кардиффа.

В ходе исследования ученые под руководством Лоуренса Уилкинсона на животной модели изучили, как нарушения в работе гормональной системы матери влияют на дальнейшую жизнь потомства. Биологи «отключили» ген IGF-2, отвечающий за синтез одного из гормонов роста, у беременных самок мышей либо в клетках плода. Этот ген связан с выживанием нервных клеток в первые недели после рождения. Оказалось, что потомки трансгенных мышей были подвержены стрессу и имели проблемы с психикой.

Гормональный дисбаланс между плодом и плацентой вызывает нарушения в развитии мозга, объясняют ученые. Таким образом, гормональные расстройства во время беременности могут провоцировать проблемы с психикой у детей в будущем.

likar.info