Ароматические палочки "бьют" по сердцу

Ароматические палочки, предназначенные для создания приятной атмосферы в помещении, могут быть опасны для здоровья. Об этом заявили ученые из Университета Северной Каролины.

В ходе исследования ученые в течение 3-х часов контролировали уровень загрязнения воздуха после сжигания ароматических палочек. Измерялись концентрации окиси углерода, двуокиси серы, формальдегида, оксидов азота. При этом ученые протестировали воспалительный ответ в легких человека на состав воздуха. Эксперимент показал, что действие этих веществ вызывает воспаление в клетках легких, раздражает глаза, нос, кожу, провоцирует головные боли и симптомы ХОБЛ, а также ухудшает состояние сердечников.

Причина в том, что в ароматических палочках содержатся смола сандалового дерева и эфирные масла.

korzonews.info