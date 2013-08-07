В центральной части Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера произошло в центральной части Греции.

Как сообщает РИА Новости, по данным Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 9 км от города Амфиклия, регион Фтиотида в Фессалии, примерно в 120 км к северо-западу от Афин. По информации сейсмологов, толчки ощущались и в Афинах. Очаг залегал на глубине 10 км. Данных об ущербе нет.

Чуть ранее в регионе произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Греция находится в районе высокой сейсмичности, ежедневно на территории страны происходит несколько десятков землетрясений, обычно до трех баллов.