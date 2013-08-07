В центральной части Греции произошло землетрясение
14:53, 07 августа 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера произошло в центральной части Греции.
Как сообщает РИА Новости, по данным Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 9 км от города Амфиклия, регион Фтиотида в Фессалии, примерно в 120 км к северо-западу от Афин. По информации сейсмологов, толчки ощущались и в Афинах. Очаг залегал на глубине 10 км. Данных об ущербе нет.
Чуть ранее в регионе произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Греция находится в районе высокой сейсмичности, ежедневно на территории страны происходит несколько десятков землетрясений, обычно до трех баллов.
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