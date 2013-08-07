Число тучных детей в США впервые начало снижаться

По данным властей США, впервые в американских семьях с низким доходом несколько снизилось число детей, страдающих избыточным весом. Это падение отмечено в 18 штатах среди детей в возрасте от двух до четырех лет, сообщил Центр по контролю за заболеваемостью (Centres for Disease Control – CDC).



В докладе анализируются данные о росте и весе почти 12 млн детей в 40 штатах.

Однако один из восьми детей в этой возрастной группе в США по-прежнему страдает избыточным весом, а среди детей в афро-американских и испаноязычных семьях их число еще выше.

Наиболее значительное снижение числа детей, страдающих ожирением, отмечается в штатах Флорида, Джорджия, Миссури, Нью-Джерси и Южная Дакота. Там этот показатель снизился более чем на 1%. Улучшение статистики отмечено также в Калифорнии, Айове, Айдахо, Канзасе, Массачусетсе, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Миссисипи, Монтане, Нью-Гемпшире, Нью-Мексико и Вашингтоне.

"Мы впервые наблюдаем существенное снижение показателей детской тучности", - заявил директор CDC Томас Фриден.

Наименьший показатель детской тучности отмечается на Гавайях. Там всего 9% детей, участвовавших в обследовании, страдали от избыточного веса. В Калифорнии этого показатель был самым высоким - 17%. В трех штатах - Колорадо, Пенсильвании и Теннесси - статистика детского ожирения продолжает ухудшаться.

Некоторые штаты, например, Техас, где проблема тучности носит особо острый характер, не были включены в обследование. Данное исследование не дает ответа на вопрос, почему в некоторых районах США происходит снижение числа страдающих от ожирения детей.

За последнюю пару лет власти таких городов, как Филадельфия и Нью-Йорк, а также штата Миссисипи сообщали об улучшении ситуации, однако не в таких масштабах, о которых говорится в опубликованном во вторник докладе. Последнее подобное обследование, основанное на данных за 2003-2008 годы, зафиксировало повышение числа тучных детей в 24 штатах.

Дети, страдающие избыточным весом, имеют в пять раз больше шансов сохранить его и в зрелом возрасте, чем здоровые дети. Они также больше подвержены гипертонии, астме и психическим расстройствам.

Большая часть данных, которые анализируются в докладе, была получена при обследовании детей в рамках федеральной программы "Женщины, младенцы и дети". Остается неясным, распространяется ли отмеченная в докладе тенденция на детей из более состоятельных семей; однако эксперты считают, что проблема избыточного веса в первую очередь касается детей из семей с низкими доходами.