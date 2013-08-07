Кому грозит глубокая депрессия

Если человек проводит много времени на работе, где к нему предъявляются высокие требования, он, в конце концов, придет к депрессии. Данный вывод сделали доктор Такахаси Амагаса и Такео Накаяма из Киотской школы общественного здоровья.

По их мнению, необходимо учитывать эти два фактора, борясь с депрессией среди работающего населения. Ученые исследовали стрессовые факторы, связанные с работой 218 японцев. Оказалось, когда человек много работал (минимум 60% недели), имел большую нагрузку на работе, он часто страдал от депрессии.

Если оба эти фактора сочетались, риск депрессии повышался в 15 раз. Это доказал повторный опрос добровольцев, проводившийся спустя три года. Судя по всему, риск повышался со временем, то есть имел накопительный эффект.