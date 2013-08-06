Магнитное поле Солнца вскоре "перевернется"

Данные солнечных обсерваторий НАСА показывают, что Солнце уже близко к тому моменту, когда его магнитное поле "перевернется", то есть поменяет полярность на противоположную — это происходит каждый раз, когда светило оказывается на пике 11-летнего цикла активности, говорится в сообщении американского аэрокосмического агентства.

"Похоже нам осталось не больше трех-четырех месяцев до полной инверсии поля. Эта перемена вызовет волновой эффект по всей Солнечной системе", — говорит специалист по физике Солнца Тодд Хоксема из Стэнфордского университета.

Солнечная активность подчиняется 11-летнему циклу, в периоды максимума активности на Солнце значительно чаще происходят вспышки, появляются "корональные дыры" — области с повышенной скоростью солнечного ветра — и выбросы плазмы, которые становятся причиной магнитных бурь на Земле. На пике солнечной активности, как правило, происходит переполюсовка солнечного магнитного поля — северный и южный магнитные полюса меняются местами в результате процессов перестройки в солнечном динамо.

"Полярное солнечное магнитное поле ослабевает, снижается до нуля а затем появляются вновь, но уже с обратной полярностью — это нормальный элемент солнечного цикла", — говорит Фил Шерер (Phil Scherrer) из Стэнфорда.

Сейчас данные с солнечных обсерваторий показывают, что полушария Солнца движутся к этому "переключению" не синхронно — северный полюс уже проявляет признаки готовности, южный полюс догоняет его. "Вскоре, однако, они оба поменяют полярность, и начнется вторая половина 24-го солнечного цикла", — заключает Шерер.