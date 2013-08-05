Новое лекарство эффективно обезвреживает туберкулез

Новый препарат, способный останавливать рост Mycobacterium tuberculosis (M. Tuberculosis), вызывающих туберкулез, был протестирован учеными. По мнению специалистов, он справится даже с устойчивым туберкулезом, пишет Medical News Today.

Одна треть мировой популяции заражена туберкулезом, а более миллиона человек умирают от данного заболевания ежегодно. Особо стойкие штаммы легко распространяются, сообщает Меддэйли . Поэтому требуется разработка новых препаратов, которые и эффективно излечивают туберкулез, и работают против механизма распространения. Кевин Пет вместе с коллегами проверил базу данных ингибиторов роста бактерий туберкулеза в макрофагах. Это позволило найти имидазопиримидиновые амиды - потенциальный лекарственный агент. Ученые модифицировали данные соединения, чтобы получить агент Q203.

Q203 прекрасно справлялся с туберкулезом в лабораторных условиях и в животных моделях. Агент воздействует на часть электронной цепи M. Tuberculosis, впоследствии тормозя синтез АТФ (аденозинтрифосфата), необходимого для выработки энергии в клетке.