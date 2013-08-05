Ароматические палочки опасны для здоровья

Ароматические палочки для сжигания популярны во всем мире. Они создают приятную атмосферу в помещении, но одновременно с этим вызывают воспаление в клетках легких, предупреждают ученые из Университета Северной Каролины. Средства для окуривания помещений раздражают также глаза, нос, кожу, провоцируют симптомы астмы, ХОБЛа, головные боли, ухудшение состояния сердечников, изменения в структуре легких, сообщает Меддэйли.

Ученые специально в течение трех часов замеряли уровень загрязнения воздуха по показателям концентрации частиц и газов, включая окись углерода, двуокись серы, оксиды азота и формальдегид. Специалисты протестировали их воздействие на легкие человека. Оценивался воспалительный ответ.

Как отмечает Science Daily, ароматические палочки, распространенные на Ближнем Востоке, обычно делают из алойного дерева. Дерево вырабатывает пахучее соединение в ответ на грибковую инфекцию. Также в состав могут входить смола сандалового дерева и эфирные масла. Именно они провоцировали клеточный воспалительный ответ, который традиционно связывается с заболеваниями легких.