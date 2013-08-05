На Кубе 11 человек умерли от отравления поддельным ромом
14:38, 05 августа 2013Зарубежные новости
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Метанол украли из Института фармакологии
По меньшей мере 11 человек скончались в кубинской столице в результате отравления метанолом.
Еще четверо находятся в критическом состоянии, передает ИТАР-ТАСС.
Большинство погибших были жителями столичного муниципалитета Ла-Лиса. Также в настоящий момент не менее 60 человек госпитализированы в связи с отравлением поддельным алкоголем.
По версии следствия, метанол был украден со склада двумя сотрудниками Института фармакологии, которые впоследствии продали его одной из жительниц Ла-Лиса. Женщина, чье имя не разглашается, угощала клиентов ромом собственного производства с использованием метилового спирта.
Метанол или древесный спирт является опасным веществом, которое поражает нервную и сердечно-сосудистую системы в организме человека. Особая опасность продукта заключается в том, что по запаху и вкусу его нельзя отличить от этилового спирта.
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