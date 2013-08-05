Опасный побочный эффект парацетамола

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) предупредило потребителей о риске развития редких, но опасных для жизни аллергических кожных реакций, связанных с употреблением лекарственных препаратов, содержащих парацетамол (ацетаминофен), пишет Медпортал.

Парацетамол - популярное жаропонижающие и обезболивающее средство, входящее в состав таких препаратов, как «Калпол», «Тайленол», «Панадол» и других.

Речь в сообщении FDA идет о таких редко встречающихся проявлениях лекарственной аллергии, как синдром Стивенса-Джонсона, токсичный эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Два первых из них, в случае отсутствия своевременной и надлежащей терапии, заканчиваются летальным исходом. Их объединяет быстрое развитие симптоматики, общая интоксикация организма, появление пузырей, а затем кровоточащих эрозий на слизистых оболочках и коже. У острого генерализованного экзантематозного пустулеза более благоприятный прогноз, его симптомы обычно исчезают через две недели после прекращения приема вызвавшего реакцию препарата.

«Столь тяжелые кожные проявления могут возникнуть, даже если вы прежде принимали парацетамол без каких-либо негативных эффектов, поэтому не представляется возможным определить группу наибольшего риска», - отмечается в сообщении FDA.

Вывод о вероятности такого рода последствий приема парацетамола эксперты FDA сделали на основании анализа данных, опубликованных в медицинской литературе, и данных из собственной информационной базы побочных эффектов лекарств Adverse Event Reporting System (FAERS). Анализ данных из FAERS показал, что с 1969 по 2012 годы было зарегистрировано 107 случаев развития какого-либо их трех синдромов, в первую очередь связанных с приемом непосредственно парацетамола, также содержащих его препаратов. 12 из них закончились летальным исходом. В медицинской литературе было за этот период описано порядка 25 аналогичных случаев.

FDA намерено потребовать внести предупреждение о возможных кожных аллергических реакциях в инструкции ко всем препаратам, в состав которых входит парацетамол.

«Эта новая информация о парацетамоле не должна вызвать беспокойства у потребителей и профессионалов в области здравоохранения, или побуждать их переходить на другие лекарства, - полагает Шэрон Хертц (Sharon Hertz), глава департамента FDA по анестезии, анальгетикам и зависимостям. - Просто очень важно, чтобы люди были предупреждены и своевременно реагировали на начальные симптомы пусть редкого, но очень опасного побочного эффекта препарата».