Американцы вырастили искусственное человеческое ухо

Специалистам по биоинженерии из Massachusetts General Hospital (Бостон, США) впервые удалось вырастить из тканей коровы и овцы трехмерное искусственное ухо, аналогичное по форме и размеру взрослому человеческому. Как утверждают авторы, это достижение приближает тот момент, когда утраченный по каким-либо причинам орган можно будет выращивать из собственных клеток пациента.

Ухо было выращено с использованием скаффолд-технологии, когда клетки культивируются на трехмерных носителях с целью правильного пространственного формирования трансплантата. В качестве такого носителя авторы использовали каркас из титановой проволоки, полностью повторяющий объемное изображение человеческого уха, полученное с помощью компьютерной томографии. Выращенная на подложке ткань затем была имплантирована крысе с подавленной иммунной системой, где продолжила свой рост в течение 12 недель.

"У нас впервые получилось полноразмерное взрослое ухо", - подчеркнул ведущий автор работы Томас Сервантес. Стоит отметить, что ранее та же команда вырастила искусственное ухо детского размера, имплантировав его мыши.

Как считает Сервантес, его группе удалось добиться двух основных вещей - сохранить форму уха после имплантации и добиться гибкости хряща, аналогичной натуральному органу. Кроме того, результаты показали, что для получения полноразмерного органа достаточно очень небольшого количества исходных клеток.

"В клинической модели мы сможем взять немного хрящевых клеток пациента и повторить тот же процесс, который мы опробовали сейчас", - отметил Сервантес, добавив, что сделан значительный шаг на пути к клиническим испытаниям метода. По его мнению, это может произойти в течение ближайших пяти лет.