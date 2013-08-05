Неделя на природе поможет восстановить здоровый сон

Исследования показали, что современное окружение человека приводит к двухчасовой задержке в работе "внутренних часов". После недели на природе этот график смещается на два часа назад и люди чувствуют себя лучше.

Отдых вне города в палатке по природному расписанию поможет восстановить циклы сна и бодрствования тем, у кого есть проблемы с засыпанием и подъемом с утра, установили ученые из США, статья которых опубликована в журнале Current Biology.

"Увеличивая воздействие дневного света и сокращая влияние электрического освещения по ночам, мы можем привести в порядок наши внутренние часы, что упростит подъемы и позволит сохранить бодрость по утрам", - говорит автор статьи Кеннет Райт из Колорадского университета в Боулдере.

Группа исследователей изучала внутренние циркадные ритмы восьми человек после недели привычной работы, учебы, социальной активности в условиях самостоятельного выбора времени отхода ко сну и при обычном влиянии электрического освещения. Затем все участники провели около недели в кэпминге, пользуясь натуральным освещением и светом костра. Фонарики и мобильники с подсветкой были под запретом. Выбирать время для сна все могли по собственному желанию.

Выяснилось, что современное окружение человека приводит к примерно двухчасовой задержке в работе "внутренних часов". Люди склонны не ложиться спать раньше полуночи и вставать около 8 утра. После недели на природе этот график смещается на два часа назад и люди чувствуют себя лучше, даже если они провели во сне то же количество часов.

По словам авторов, в современных условиях уровень гормона мелатонина, выступающего натуральным снотворным, снижается до дневных значений только спустя два часа после подъема. Иными словами, по биологическим часам для организма еще длится ночь, и в этом причина, почему многие из нас не могут ни на чем сосредоточиться после пробуждения.

"Прогуливайтесь утром, держите окна открытыми на работе, выходите за пределы офиса на обед. Вечером гасите электрический свет и выключайте компьютеры и телевизоры. Вы поблагодарите сами себя утром", - говорят авторы.