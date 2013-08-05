В Индии будут ежемесячно бесплатно кормить 800 млн человек
11:23, 05 августа 2013Зарубежные новости
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В рамках борьбы с бедностью
Парламент Индии начинает рассмотрение программы по субсидированию продовольствия для двух третей населения страны.
Ключевой элемент программы - закон о национальной продовольственной безопасности - будет обходиться Индии почти в 24 млрд долларов в год и в случае принятия станет крупнейшей в мире схемой социального обеспечения, сообщает русская служба Би-Би-Си.
По этому закону, правительство обязуется предоставлять ежемесячно 800 млн человек по 5 кг зерна каждому.
Критики закона называют программу популистским шагом, грозящим Индии разорением. Сторонники считают, что это серьезный шаг в борьбе с бедностью.
Для выполнения программы необходимо принять более 30 законов, причем на обсуждение всего пакета законопроектов депутатам отведено всего шесть недель.
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