Сегодня в Бельгии ожидают самый жаркий день в году

Сегодня в Бельгии ожидается самый жаркий день в этом году.

Как сообщает бельгийская газета Le Soir, отметки на термометрах могут достичь 36 градусов по Цельсию.

Прошлой ночью Королевский институт метеорологии уже зафиксировал наибольшую ночную температуру воздуха в нынешнем году на уровне 22,2 градуса выше нуля.

Издание подчеркивает необходимость соблюдать меры безопасности во избежание проблем со здоровьем, в частности, употреблять большое количество воды, воздержаться от спорта и от выхода на улицу днем, а также советует осторожно пользоваться кондиционером, чтобы не простудиться.

Кроме того, издание подчеркивает увеличение риска пищевых отравлений в жару, а также сообщает об увеличении количества технических неисправностей в автомобилях. Так, по данным Le Soir, в июле этого года количество выявленных технических проблем автомобилей возросло на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Издание также отмечает, что чрезвычайная жара привела к берегам Северного моря большие колонии медуз. Более 100 человек уже вынуждены были обратиться за помощью после получения ожогов от встречи с медузами.

Однако, уже сегодня вечером синоптики прогнозируют снижение температуры и грозы.