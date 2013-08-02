В Риге горит корпус крупнейшей больницы
10:27, 02 августа 2013Зарубежные новости
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Идет эвакуация больных и персонала
Пожар вспыхнул сегодня утром в одном из корпусов крупнейшего медицинского учреждения Риги - клинической университетской больницы имени Паула Страдыня.
Как передает РИА «Новости», на место ЧП направлено несколько нарядов государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Всего в тушении пожара задействовано 14 машин.
Из здания эвакуируют больных и персонал.
По предварительным данным, горит реанимация кардиологического отделения, где находились 15 пациентов. В настоящее время известно, что один из пострадавших работников больницы доставлен в государственный ожоговый центр.
Не исключается, что эпицентр возгорания находился в помещении станции распределения кислорода, поскольку персонал слышал громкие характерные хлопки.
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