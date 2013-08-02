В Риге горит корпус крупнейшей больницы

Пожар вспыхнул сегодня утром в одном из корпусов крупнейшего медицинского учреждения Риги - клинической университетской больницы имени Паула Страдыня.

Как передает РИА «Новости», на место ЧП направлено несколько нарядов государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Всего в тушении пожара задействовано 14 машин.

Из здания эвакуируют больных и персонал.

По предварительным данным, горит реанимация кардиологического отделения, где находились 15 пациентов. В настоящее время известно, что один из пострадавших работников больницы доставлен в государственный ожоговый центр.

Не исключается, что эпицентр возгорания находился в помещении станции распределения кислорода, поскольку персонал слышал громкие характерные хлопки.