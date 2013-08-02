Полиция Испании изъяла 500 кг кокаина

Полиция Испании конфисковала 500 килограмм кокаина с яхты в Атлантическом океане неподалеку от Канарских островов.

Как передает РИА «Новости», в ходе операции полиция арестовала пять человек - двоих испанцев, ирландца, американца и австралийку.

По данным МВД Испании, группа контрабандистов перевозила крупные партии кокаина из Южной Америки в Кабо-Верде, откуда более мелкими партиями наркотик везли на Канары.

Помимо кокаина, полиция обнаружила на яхте оружие, в том числе два пистолета-пулемета, драгоценности и золото на сумму 135 тыс. евро и 40 тыс. евро наличными. Две парусные лодки, шхуна, спутниковое оборудование для связи и два дорогих автомобиля, которыми пользовалась преступная группировка, также были изъяты полицией.

В прошлом году власти Испании конфисковали 20,7 тонны кокаина, что на 24,9% больше, чем в 2011 году, и 325,5 тонны гашиша - на 8,5% меньше, чем за 2011 год.