Кофеин отгоняет черные мысли

Ежедневное употребление кофе и кофеиносодержащих продуктов избавляет человека от мыслей о самоубийстве, к такому выводу пришли медики Гарвардской школы общественного здоровья.

Кофеин — широко известный психостимулятор, который снижает усталость, повышает бдительность и улучшает координацию движений. Кофеин не только стимулирует работу центральной нервной системы, но и действует как антидепрессант, подстегивая производство в мозге таких нейромедиаторов, как серотонин, дофамин и норадреналин. Этим объясняется то, что любители кофе в меньшей степени подвержены депрессии, показали недавние эпидемиологические исследования.

Такое действие кофеина натолкнуло ученых на мысль, что он может как-то влиять на склонность людей к суициду.

Чтобы ответить на столь важный вопрос, необходима огромная статистика, включающая описание образа жизни людей и причин их смерти. Медики под руководством Мишеля Лукаса обратились к результатам трех масштабных исследований здоровья, проведенных в США за последние четверть века.

Они использовали данные о 43 599 участниках исследования медицинских работников (Health Professionals Follow-Up Study), проводившегося в 1988–2008 годы, 73 820 женщин, принявших участие в изучении здоровья медсестер (Nurses` Health Study) в 1992–2008 годах, и 91 тысяче женщин из более позднего аналогичного опроса. В ходе этих исследований различные группы граждан опрашивались на предмет образа жизни (в том числе диеты за последние 4 года), использовании лекарств и о заболеваниях. Из статистики исключили людей, страдавших сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

«В отличие от прошлых исследований нам удалось проследить связь между потреблением содержащих и не содержащих кофеин напитков, и определить кофеин как наиболее вероятную причину защитного действия кофе», — пояснил Лукас.

Ученые проанализировали ежедневное употребление кофеина из таких источников, как чай, натуральный кофе, кофеиносодержащие напитки и шоколад, и соотнесли их с количеством смертей, наступивших от самоубийства или нанесения себе смертельных травм. Кофе оказался основным источником кофеина для 79% опрошенных из первого исследования, 71% из второго и 79% из третьего. Установлено, что из всей выборки 277 человек позднее покончили жизнь самоубийством.

Несмотря на неожиданные результаты, медики не советуют людям, страдающим депрессией, срочно становиться кофеманами. Это связано с тем, что каждый человек потребляет кофеин в оптимальных для него количествах и его избыток может приводить к нежелательным побочным явлениям. «В целом наши результаты показали положительный эффект от ежедневного употребления двух-трех чашек кофе или 400 миллиграммов кофеина», — говорят авторы исследования, опубликованного в журнале World Journal of Biological Psychiatry.

Эксперты не смогли выяснить разницу между склонностью к суициду людей, пьющих две-три чашки в день, и теми, кто выпивает четыре чашки и больше. В обоих случаях это связано с низким риском суицида. Однако физиологи вспоминают одно финское исследование, в котором утверждалось, что риск суицида возрастает для тех, кто пьет восемь и более чашек кофе в день.