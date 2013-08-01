Американские онкологи убеждены: термин "рак" устарел

Национальный раковый институт США призывает пересмотреть само определение рака и убрать слово из некоторых диагнозов, пишет The Globe and Mail. Например, существует множество предраковых состояний. В груди это протоковая карцинома. Многие специалисты не считают ее раком. Значит, нужно убрать слово "карцинома". Оно пугает пациентов и толкает их к ненужным курсам лечения и даже к удалению груди.

Вообще в ходе осмотров груди, простаты, щитовидки, легких медики находят множество изъязвлений. Данные изменения раком называть нельзя. Альтернативный термин - "неактивные поражения эпителиального происхождения".

Согласно статистике, тысячи пациентов проходят лишние, а местами и опасные процедуры, назначаемые раковым больным. Причина - непонимание диагноза. Если человек слышит слово, связанное с раком, он думает: "Я обязательно умру без лечения". Между тем, предраковые образования, бывает, растут так медленно, что вообще не представляют опасности.