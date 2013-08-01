Парламент Уругвая поддержал закон о легализации марихуаны
10:04, 01 августа 2013Зарубежные новости
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Иностранцам продавать запрещено
Нижняя палата парламента Уругвая одобрила законопроект, легализующий продажу марихуаны.
Как ожидается, если закон поддержит верхняя палата, то Уругвай станет первой страной в мире, где можно будет легально выращивать, продавать и потреблять этот наркотик, передает Русская служба Би-Би-Си.
Законопроект был одобрен после 13 часов ожесточенных споров.
Согласно закону, уругвайцы старше 18 лет смогут покупать до 40 граммов каннабиса в месяц. Марихуана не будет продаваться иностранцам.
Президент страны Хосе Мухика заявляет, что декриминализация марихуаны ослабит влияние наркоторговцев, однако противники нового закона предупреждают о том, что власти играют с огнем.
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