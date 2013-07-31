3D-принтеры могут вызвать инсульт и астму
11:50, 31 июля 2013Зарубежные новости
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Из-за ультрамелких частиц пластика
Ученые из Иллинойсского технологического института и Национального института прикладных наук Лиона выяснили, что 3D-принтеры опасны для здоровья.
Во время печати на устройстве ультрамелкие частицы пластика в результате нагревания попадают в воздух и вдыхаются человеком. Со временем они могут вызвать такие болезни, как инсульт и астма, пишут Вести.ру. Это не касается промышленных 3D-принтеров, так как в них стоят фильтры ультрамелких частиц.
Ученые советуют пользоваться 3D-принтером в хорошо проветриваемых помещениях. Совсем отказываться от этой технологии не стоит, так как наночастицы постоянно попадают в организм современного человека, и полностью избежать этого нельзя. Они исходят от лазерных принтеров, радиаторов, дыма от сигарет и бытовых приборов. Эти частицы настолько малы, что проходят даже сквозь хирургическую маску.
Продажи первого 3D-принтера для дома уже начались. Устройство под названием Velleman K8200 позволяет печатать любые предметы размером меньше 20 см. Его стоимость составляет 700 евро.
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