3D-принтеры могут вызвать инсульт и астму

Ученые из Иллинойсского технологического института и Национального института прикладных наук Лиона выяснили, что 3D-принтеры опасны для здоровья.

Во время печати на устройстве ультрамелкие частицы пластика в результате нагревания попадают в воздух и вдыхаются человеком. Со временем они могут вызвать такие болезни, как инсульт и астма, пишут Вести.ру. Это не касается промышленных 3D-принтеров, так как в них стоят фильтры ультрамелких частиц.

Ученые советуют пользоваться 3D-принтером в хорошо проветриваемых помещениях. Совсем отказываться от этой технологии не стоит, так как наночастицы постоянно попадают в организм современного человека, и полностью избежать этого нельзя. Они исходят от лазерных принтеров, радиаторов, дыма от сигарет и бытовых приборов. Эти частицы настолько малы, что проходят даже сквозь хирургическую маску.

Продажи первого 3D-принтера для дома уже начались. Устройство под названием Velleman K8200 позволяет печатать любые предметы размером меньше 20 см. Его стоимость составляет 700 евро.