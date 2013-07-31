4 вопроса, которые помогут выявить депрессию

Берлинские ученые разработали блиц-тест, с помощью которого можно диагностировать депрессию. Если на все четыре вопроса теста пациент ответит "да", ему срочно необходима помощь специалиста.

Грусть, отсутствие сил, усталость, пессимизм - все это признаки депрессии. Сейчас это одно из самых распространенных заболеваний в Германии. По данным Института Роберта Коха в Берлине, каждая четвертая немка и каждый восьмой немец хотя бы раз в жизни болеют этой болезнью.

Негативные эмоции уже давно были объектом пристального внимания психологов, но за изучение ощущения благополучия и счастья они взялись относительно недавно. Впрочем, ученые уже могут дать ценные рекомендации.

Ученые Института имени Макса Планка в Берлине недавно разработали так называемый "блиц-тест", который дает возможность диагностировать депрессию на основе ответов только на четыре вопроса. "Простота теста позволяет понятным языком вести коммуникацию между врачом и пациентом", - отметила в интервью DW руководитель исследования Мир именем Енни. Вопрос действительно выглядят простыми и понятными:

- Плакали вы этой неделе больше, чем ранее?

- Были ли вы на этой неделе разочарованы собой или ненавидели себя?

- Смотрели ли вы на этой неделе в будущее с чувством подавленности?

- Было ли у вас на этой неделе ощущение, что вы неудачник?

Если пациент на все четыре вопроса отвечает "да", то это четкий сигнал для врача, что больному следует немедленно обратиться к специалисту. Преимущество нового теста - его скорость. Современные врачи работают в таких условиях, что в экстренных ситуациях на счету каждая минута, поэтому в таких ситуациях тест Института имени Макса Планка очень пригодиться.

Тесты должны помочь прежде работникам в школах, интернатах или армии своевременно распознать признаки депрессии у своих подопечных, чтобы вовремя оказать им помощь.