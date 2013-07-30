В Хургаде найдены мертвыми чешские туристки

Две чешские туристки найдены мертвыми в городе Хургада (Египет).

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК.

«Отец одной из погибших находится в госпитале. На место выехал консул Чехии», - сообщил агентству чешский посол в Египте Павел Кафка. Подробности и причины случившегося не сообщаются.

По словам главы чешской дипмиссии в Египте, о гибели граждан Чехии посольство проинформировала туристическая фирма, организовавшая их отдых.