В Хургаде найдены мертвыми чешские туристки
14:30, 30 июля 2013Зарубежные новости
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Подробности и причины не сообщаются
Две чешские туристки найдены мертвыми в городе Хургада (Египет).
Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК.
«Отец одной из погибших находится в госпитале. На место выехал консул Чехии», - сообщил агентству чешский посол в Египте Павел Кафка. Подробности и причины случившегося не сообщаются.
По словам главы чешской дипмиссии в Египте, о гибели граждан Чехии посольство проинформировала туристическая фирма, организовавшая их отдых.
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